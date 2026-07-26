Roma in Centro restrizioni a case vacanze e bed & breakfast | divieto di cambio d' uso contro la crescita incontrollata

A Roma, nel centro storico, sono state introdotte restrizioni alle case vacanze e ai bed & breakfast. È stato vietato il cambio d’uso degli immobili da non residenziali a residenziali per uso turistico, e sono stati bloccati i frazionamenti e gli accorpamenti. Le nuove norme tecniche del Piano regolatore mirano a contenere la crescita di queste strutture nel cuore della città. Un monitoraggio recente ha evidenziato l’entità del fenomeno.

Mentre con le nuove Norme tecniche attuative del Piano regolatore arriva la stretta sui bed & breakast in Centro — vietata la trasformazione degli immobili da non residenziali a residenziali ad uso turistico, oltre allo stop ai frazionamenti e agli accorpamenti — l’ultimo monitoraggio fotografa le dimensioni del fenomeno. Tra le strutture extralberghiere che, dagli ambiti tutelati, si stanno diffondendo anche in zone di recente espansione come il Pigneto e Centocelle, dominano gli alloggi turistici per uso non imprenditoriale, tra le soluzioni più agili per chi vuole mettere a reddito la propria abitazione per soggiorni brevi (fino a 30 giorni), per cui non serve una partita Iva né fornire servizi aggiuntivi come la colazione: a Roma, secondo i dati del dipartimento Turismo aggiornati a giugno, sono 25. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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