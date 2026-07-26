La pista ciclabile di via La Spezia è stata completata, ma le polemiche sui parcheggi sacrificati durante i lavori continuano. Il cantiere, aperto per diversi mesi, ha coinvolto anche un sit-in di protesta organizzato in passato. Non sono stati annunciati cambiamenti nei parcheggi esistenti, mentre i lavori sono stati conclusi senza modifiche alle aree di sosta. La questione rimane aperta tra residenti e amministrazione.

In via La Spezia la pista ciclabile è finita, ma le polemiche restano. Dopo un prolungato cantiere aperto - con tanto di sit-in organizzato anni fa per contestare il primo tratto realizzato nell'intersezione con largo Brindisi e via Taranto - è stato completato l’intervento finanziato con le risorse del Pnrr destinate alla mobilità sostenibile. La scadenza ultima fissata al 30 giugno scorso ha determinato un rush finale dei lavori. Nel quartiere San Giovanni il risultato continua tuttavia a dividere i residenti. Se da una parte il Campidoglio la considera un tassello della rete ciclabile cittadina, dall'altra alcuni residenti e associazioni denunciano la perdita di parcheggi e contestano la fattura dei lavori. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, finita la ciclabile di via La Spezia: polemiche per i parcheggi «sacrificati» e i lavori

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