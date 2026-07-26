Roberto Vannacci il sondaggio | Il 61% dice sì quadro ribaltato
Un sondaggio rivela che il 61% delle persone si dice favorevole a una determinata proposta. La rilevazione mostra un quadro inaspettato rispetto alle opinioni precedenti, con un cambiamento di percezione rispetto alla realtà. I sondaggi vengono spesso utilizzati dai politici per orientare le decisioni, influenzando le strategie di comunicazione e le scelte pubbliche. La differenza tra i dati raccolti e le opinioni reali può creare disallineamenti tra consenso apparente e opinione effettiva.
Ci sono i sondaggi, che più che fotografie della realtà sono talvolta proiezioni auto-avveranti, visto che i politici ragionano ormai spesso in base a quelli, ovverosia alle aspettative di consenso, piuttosto che ispirati dal loro progetto socioeconomico e culturale per il Paese. Poi ci sono gli uomini, con le loro idee e i loro calcoli, sia che aspirino a finire in Parlamento o al governo, sia che si limitino a delegare via voto la realizzazione delle proprie ambizioni, per rimanere nella maggior parte dei casi delusi e cercare risposte nel nuovo che passa. Il nuovo del momento è Futuro Nazionale, stella delle rilevazioni statistiche. Ieri Youtrend, per Skytg24, ha dato il partito fondato da Roberto Vannacci al 7,6%, in crescita dell’1,2% rispetto a tre settimane fa e a un’incollatura da Forza Italia, salita al 7,9% (+0,3). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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ROBERTO VANNACCI: perché la DESTRA ha iniziato ad avere PAURA di lui
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