Roberto Saviano | La mia vita? Mi sento in guerra perenne Spero sempre che questo incubo possa finire Possibilmente senza dovere lasciare l’Italia

Roberto Saviano arriva al Sacrario militare di Asiago con un monologo inedito sulla guerra «In trincea: dalla Grande Guerra all’Ucraina», scritto per l’occasione. L’appuntamento è sabato 1 agosto (ore 21.15) nell’ambito della rassegna «Piazza Asiago». «Parlare di guerra dal Sacrario Militare di Asiago significa assumersi la responsabilità della memoria - dice Saviano -. Qui riposano migliaia di soldati italiani e austro-ungarici: un luogo che non celebra la guerra, ma ne custodisce il costo umano. Da questo suolo voglio partire per raccontare come la guerra, che credevamo consegnata ai libri di storia, sia tornata al centro dell’Europa, con le trincee del Donbass che ripetono, a più di un secolo di distanza, il fango e l’attesa del Carso e dell’Altopiano». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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