Un ciclista di nome Poggiali è partito da via Arnolfo, portando con sé una biglia simbolica. La notizia include riferimenti a ciclisti storici e ai Gp sulla spiaggia, spesso vissuti in condizioni di caldo intenso. La narrazione si concentra su un gesto o un momento personale legato a Firenze, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti. La descrizione si mantiene neutra, senza commenti o interpretazioni.

Firenze, 26 luglio 2026 – Alzi la mano chi non aveva la biglia di Poggiali, insieme ai vari Bitossi, Merckx, Gimondi, Moser, Baronchelli, Dancelli, non necessariamente in quest’ordine, per gli interminabili Gp sulla spiaggia, magari con temperature un po’ più accettabili delle attuali. I bambini degli anni ’60, ’70 e ’80 imitavano sulla sabbia il ciclismo dei nostri padri, che allora spodestava il calcio dalle prime pagine dei giornali, magari senza conoscere nei dettagli imprese e palmares, ma pieni di ammirazione per quei corridori. E Roberto Poggiali, fiorentino di via Arnolfo, era uno di loro e oggi, a 85 compiuti, si concede ancora qualche uscita in bici nei dintorni di Scandicci, dove abita, o in Versilia, dove trascorre le vacanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Roberto Poggiali, una corsa iniziata in via Arnolfo. “Che orgoglio la mia Firenze, l’ho portata sempre con me”

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