ravenna poker e segnali confortanti primi applausi per maggio e vinicius

Notizia in breve

Ravenna ha battuto 4-0 Montecchio Gallo, con un primo tempo giocato con il modulo 4-3-2-1. In campo Venturi tra i pali, con Donati, Esposito, Solini e Falbo in difesa. A centrocampo Lonardi, Vinicius e Rossetti, mentre in attacco Da Pozzo, Maggio e Fischnaller. Primi segnali di miglioramento e applausi per Maggio e Vinicius.