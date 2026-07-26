Ravenna poker e segnali confortanti Primi applausi per Maggio e Vinicius

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ravenna ha battuto 4-0 Montecchio Gallo, con un primo tempo giocato con il modulo 4-3-2-1. In campo Venturi tra i pali, con Donati, Esposito, Solini e Falbo in difesa. A centrocampo Lonardi, Vinicius e Rossetti, mentre in attacco Da Pozzo, Maggio e Fischnaller. Primi segnali di miglioramento e applausi per Maggio e Vinicius.

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Ravenna 4 Montecchio Gallo 0 RAVENNA 1° tempo (4-3-2-1): Venturi; Donati, Esposito, Solini, Falbo; Lonardi, Vinicius, Rossetti; Da Pozzo, Maggio; Fischnaller. All. A. Mandorlini. RAVENNA 2° tempo (3-4-1-2): Venturi (14’ Ciardi); Donati (14’ Cortesi, 30’ Tasselli), Esposito (14’ Drapelli), Bianconi; Da Pozzo (14’ Leoni), Lonardi (14’ Calandrini), Rossetti (24’ Raccagni), Falbo (14’ st Rrapaj); Orellana; Spini, Luciani. MONTECCHIO GALLO 1° tempo (4-4-2): Bonifacio; Moretti, Cucchiarini, Sbardella, Valmori; Haxhiu, Romualdi, Pari, Torelli; Fiorani, Mariani. 2° tempo: Cherubini, Di Pollina, Camilloni, Tafa, Brigidi, Gasparelli, Sarli, Giunghi, Pederbelli, Cirulli, Fontanelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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