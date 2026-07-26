Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 26 luglio

Quattro giocatori della Juventus sono sotto osservazione durante la partita contro lo Standard Liegi. Nel frattempo, la Juventus Next Gen ha pareggiato un'amichevole con il Pisa, con Keutgen che ha risposto a Leone. La sfida tra le due squadre si svolge questa sera, mentre l'attenzione si concentra anche sui giocatori in prova. Nessuna modifica ufficiale o decisione definitiva è stata comunicata.

Mercato Juve: quattro bianconeri sotto esame questa sera contro lo Standard Liegi. La lista dei bianconeri nel mirino Juventus Next Gen, pareggio in amichevole contro il Pisa: Keutgen risponde a Leone. Sintesi e tabellino Juventus Women Aarau 5-1: largo successo per le bianconere nel secondo test estivo. Come è andata Juventus Women, è anche ufficiale: Remina Chiba è una nuova giocatrice bianconera. I dettagli dell’accordo e le prime dichiarazioni Elimoghale convocato per la prima volta da Spalletti: alla scoperta del talento italiano della Juve. La storia e l’identikit tecnico Tegra Bolongo Juve, a giorni visite mediche e ufficialità: Inter sorpassata al fotofinish dopo mesi di osservazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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