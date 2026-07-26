Il 26 luglio, la fiction torna in prima serata su Canale 5 con una puntata che si concentra sulle tensioni tra un marito e sua moglie. La trama si sviluppa attorno a un sospetto del marito, che scopre di essere stato tenuto all’oscuro di un dettaglio importante dalla moglie. La scena si concentra sui conflitti familiari e sui segreti tra i personaggi.

Racconto di una notte torna domenica 26 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le tensioni familiari tra Mahir e Canfeza. Lui scopre che la moglie gli ha tenuto nascosto qualcosa e inizia a sospettare di lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Racconto di una notte, trame puntate del 26 luglio. Asaf è determinato a scoprire il nascondiglio dove Selim tiene sua nipote Ceylan, e chiede aiuto al comandante Rasit. Nel frattempo Canfeza e Mahir cercano di ritagliarsi un attimo di intimità, lontano dal caos familiare. Ogni loro tentativo viene però interrotto. In un clima di gelosie ed equivoci, Mahir scopre che sua moglie ha venduto dei bracciali, e inizia a sospettare che la donna nasconda qualcosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Racconto di una notte, trama e anticipazioni puntate serali 26 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racconto di una Notte Anticipazioni DOMENICA 5 LUGLIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Racconto di una notte, trama e anticipazioni puntate serali 5 luglio

Temi più discussi: Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 19 luglio; Racconto di una notte: anticipazioni 26 luglio in prima serata; Racconto di una notte, la trama del 26 luglio; Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 19 luglio 2026.

Racconto di una notte contro la finale dei mondiali ha perso soltanto meno di 250 mila spettatori (1.596.000 ieri). In share invece il calo è superiore a 8 punti (domenica scorsa il record col 17.77%). La platea 21-23 è passata da 14.261.599 a 19.042.109 x.com

Orbital (che fatica) reddit

Racconto di una notte, trame puntate del 26 luglioCosa accadrà nei prossimi episodi Racconto di una notte? Trame complete puntate in onda domenica 26 luglio su Canale 5 in prime time. superguidatv.it

Racconto di una notte, spoiler Turchia: Mahir colpito alle spalle come suo padreLa scena del passato si ripeterà in Racconto di una notte: come suo padre Mahir avrà il pane e sarà in compagnia di sua moglie, per strada ... it.blastingnews.com