Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast dalla 15esima puntata

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata. Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Anticipazioni e trama. Mahir e Canfeza tentano di avere un po’ di intimità lontano dal caos familiare, ma ogni tentativo viene interrotto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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