© US Mediaset Nel corso del prossimo appuntamento di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 2 agosto 2026, Canfeza Kilimci deve continuare a guardarsi le spalle da due nemici: dopo essere finita per qualche ora in cella, insieme a Gülizar, a causa di un piano ordito da Inci, l’ex fidanzata del marito Mahir Yilmaz, la ragazza è ancora nel mirino del folle Selim Allame, che le fa recapitare un pacco regalo nel negozio che ha appena aperto. Di seguito, le anticipazioni degli episodi. Selim si rivolge a Rasit per sporgere denuncia contro Ceylan, ma il Commissario ha dei dubbi su quanto gli viene raccontato. Ferman è disperato e chiede a Mahir di aiutarlo a trovare Efsane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 2 agosto 2026

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RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni Puntata 7 - DOMENICA 24 MAGGIO

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