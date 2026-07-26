Quando la prossima gara di F1? GP Olanda 2026 | programma orari tv streaming C’è la pausa estiva

Il Gran Premio d’Olanda si terrà dal 21 al 23 agosto, segnando il prossimo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si svolgerà durante il fine settimana e gli orari e le modalità di trasmissione saranno comunicati successivamente. La stagione prosegue con questa tappa prima della pausa estiva, che interromperà il calendario per alcune settimane. Non sono stati ancora annunciati dettagli su eventuali variazioni o aggiornamenti.

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio d’Olanda. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 21, 22 e 23 agosto. Dunque, abbiamo raggiunto l’ormai tradizionale pausa estiva. Passerà quasi un mese tra il GP d’Ungheria, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio apice con la gara dell’Hungaroring, e la competizione che sarà ospitata nell’autodromo di Zandvoort. Il giro è lungo 4.259 metri. L’esordio in calendario dei Paesi Bassi porta la data del 1952 e il successo venne conquistato da Alberto Ascari su Ferrari. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2025, nella quale si è imposto Oscar Piastri alla guida di una McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

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