Il giudice ha respinto la richiesta di misure cautelari contro Qualiano Multiservizi. La decisione non riguarda la validità della selezione del personale, ma si limita a non concedere le misure richieste. Il sindaco ha affermato che ci sono decisioni favorevoli alla società partecipata, ma il provvedimento del 21 luglio non analizza la legittimità delle procedure di assunzione.

Il sindaco rivendica una serie di decisioni favorevoli alla società partecipata. Ma il provvedimento del 21 luglio non entra nel merito della regolarità della selezione. E resta un interrogativo su un ulteriore ricorso che sarà trattato soltanto il 28 agosto.. Il Tribunale di Napoli Nord non sospende la procedura di assunzione avviata dalla Qualiano Multiservizi per il reclutamento di tre autisti. È questo l’effetto concreto dei tre provvedimenti emesso nell’ambito del giudizio promosso da uno dei candidati esclusi dopo la prova pratica. La decisione è stata immediatamente commentata anche sul piano politico. Il sindaco di Qualiano ha infatti rivendicato una serie di pronunce giudiziarie che, nella sua lettura, confermerebbero la correttezza dell’operato della società partecipata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano Multiservizi, rigettata la cautelare: cosa ha deciso davvero il giudice

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