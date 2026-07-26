Promozione Invictasauro al lavoro Tra giovani e ’vecchi’

L'Invictasauro ha avviato una nuova fase di rafforzamento della rosa, coinvolgendo giocatori di diverse età. La società ha concluso alcuni accordi per rafforzare la squadra e prepararsi alla prossima stagione. La strategia include giovani talenti e giocatori più esperti, senza specificare nomi o dettagli contrattuali. La dirigenza ha confermato l'intenzione di costruire un team competitivo, senza comunicare ulteriori aggiornamenti sui trasferimenti in corso.

Prende forma in maniera sempre più definita e ambiziosa il nuovo scacchiere dell’ Invictasauro. La società del presidente Paolo Brogelli ha assestato una serie di colpi speculari tra loro, capaci di coniugare il rientro di pedine carismatiche con l’innesto di giovani promesse del calcio maremmano, regalando allo staff tecnico un organico duttile e futuribile. La notizia più romantica dell’estate è senza dubbio il ritorno a casa di Emmanuel Affabile. Il calciatore classe 2005, reduce da una formativa esperienza con la maglia del Massa Valpiana, torna a vestire i colori del proprio cuore. Considerato il classico elemento di sacrificio che ogni allenatore vorrebbe nello spogliatoio, Affabile porta in dote doti umane straordinarie, generosità e una totale predisposizione al lavoro collettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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