Previsioni meteo Roma | dopo la tregua di oggi con possibili temporali arriva la quarta ondata di calore
Oggi a Roma la temperatura si abbassa di circa 4-6 gradi rispetto ai giorni precedenti, con nuvole e possibili piogge sparse. Tuttavia, le previsioni indicano che da lunedì la colonnina di mercurio tornerà a salire, segnando l'inizio di una nuova ondata di calore prevista per i primi di agosto. La giornata si caratterizza per un deciso abbassamento dei livelli di temperatura e una parziale copertura nuvolosa.
Caldo e afa oggi, domenica 26 luglio, subiscono una tregua con abbassamenti di temperatura di 4-6 gradi, annuvolamenti e possibili piogge a Roma. Ma da lunedì è previsto il progressivo rialzo della colonnina di mercurio per l'arrivo di una nuova ondata di calore i primi di agosto. Secondo IlMeteo.it, oggi la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa, con qualche nube presente soprattutto nelle ore del mattino e del pomeriggio e schiarite in serata. Le temperature resteranno tipicamente estive, con una minima di 25 °C e una massima di 31 °C, mentre i venti saranno generalmente deboli. Nei prossimi giorni il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato, ma con un progressivo aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
The Devastated Philippines and Tornadoes in Europe: Why Cataclysms Leave No Time to Catch a Breath
Notizie e thread social correlati
Previsioni meteo, da mercoledì 17 la prima ondata di calore di giugno a Roma e RietiDa mercoledì 17 giugno, si prevede la prima ondata di calore di giugno a Roma e Rieti.
Leggi anche: Meteo: anche oggi assegnato il bollino rosso a 22 città, ma da domani arriva la tregua con temporali e un sensibile calo di temperatura
Temi più discussi: Meteo a Roma e nel Lazio, weekend a due facce. Prima il caldo, domenica possibili piogge; Tregua dal caldo a Roma e nel Lazio, temperature in calo e temporali: le previsioni meteo del weekend; Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia; Previsioni Meteo Lazio.
Meteo Lazio. . Ieri sera siamo stati ospiti della trasmissione Roma di Sera su Radio Roma TV con il nostro Gianmarco Guglielmo. Nel corso dell'intervista abbiamo affrontato diversi temi di attualità meteorologica, tra cui: le previsioni per il weekend, con part facebook
Previsioni meteo Roma: dopo la tregua di oggi con possibili temporali arriva la quarta ondata di caloreTra la fine della settimana e l'inizio della prossima sono attese massime fino a 38-39 °C, accompagnate da un aumento dell'afa ... roma.corriere.it
Meteo, perturbazione al Centro-nord: rischio di forti temporaliTra sabato sera e lunedì fase di maltempo con temporali e rischio nubifragi, forti raffiche. Venti meridionali in rinforzo. Le previsioni meteo per il 25-26 luglio ... meteo.it