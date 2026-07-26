Previsioni meteo Roma | dopo la tregua di oggi con possibili temporali arriva la quarta ondata di calore

Oggi a Roma la temperatura si abbassa di circa 4-6 gradi rispetto ai giorni precedenti, con nuvole e possibili piogge sparse. Tuttavia, le previsioni indicano che da lunedì la colonnina di mercurio tornerà a salire, segnando l'inizio di una nuova ondata di calore prevista per i primi di agosto. La giornata si caratterizza per un deciso abbassamento dei livelli di temperatura e una parziale copertura nuvolosa.

Caldo e afa oggi, domenica 26 luglio, subiscono una tregua con abbassamenti di temperatura di 4-6 gradi, annuvolamenti e possibili piogge a Roma. Ma da lunedì è previsto il progressivo rialzo della colonnina di mercurio per l'arrivo di una nuova ondata di calore i primi di agosto. Secondo IlMeteo.it, oggi la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa, con qualche nube presente soprattutto nelle ore del mattino e del pomeriggio e schiarite in serata. Le temperature resteranno tipicamente estive, con una minima di 25 °C e una massima di 31 °C, mentre i venti saranno generalmente deboli. Nei prossimi giorni il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato, ma con un progressivo aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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