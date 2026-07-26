Pillole di galateo | Come si usa il ventaglio

Una maestra di galateo e un esperto di cultura spiegano come usare il ventaglio in modo elegante. Secondo le indicazioni, il gesto deve essere discreto e naturale, evitando movimenti troppo vistosi o rumorosi. Il ventaglio si apre delicatamente con un movimento fluido e si chiude con altrettanta attenzione, mantenendo sempre la postura corretta. Le regole suggeriscono di non usare il ventaglio come accessorio di ostentazione, ma come elemento di stile raffinato.

Come usare il ventaglio con classe? Petra Carsetti, maestra di galateo, e Carlo Cambi ci svelano le regole del bon ton per un gesto elegante e senza tempo. Il veicolo ha investito i partecipanti ai margini della manifestazione, provocando almeno una vittima e una quindicina di feriti. La polizia ha identificato un presunto responsabile, che non è ancora stato arrestato. Il presidente americano ha scherzato durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca, indossando un cappellino con la scritta «Trump 2028» e ironizzando sulla possibilità di un nuovo mandato. La pianista Laura Richaud racconta la storia dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, un punto di riferimento internazionale per il perfezionamento dei più grandi talenti usciti dal Conservatorio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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