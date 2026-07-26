Due ragazzi sono morti a causa di un mix di alcol e farmaci. Le famiglie delle vittime hanno dichiarato di voler continuare a concentrarsi sui progetti benefici dell’associazione TriStar, nonostante l’esito delle analisi. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche o sulle responsabilità, e le dichiarazioni si sono concentrate sull’intenzione di proseguire con attività positive.

"Prendiamo atto dell’esito delle analisi. Ma vogliamo rimanere concentrati sul bene, lavorando per l’associazione TriStar ". Queste le parole delle famiglie dei tre ventenni maceratesi Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia – che hanno perso la vita a seguito all’ incidente in superstrada del 14 giugno – dopo i risultati della consulenza tossicologica su Christian Perugini, morto anche lui nell’impatto. Era alla guida dell’auto che si è scontrata con il gruppo di giovani. L’esame, effettuato dal prof. Rino Froldi, ha riscontrato sul 41enne di Morrovalle alcol e psicofarmaci in concentrazioni elevate. Le famiglie di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perugini, mix di alcol e farmaci. Le famiglie dei ragazzi morti: "Noi rimaniamo concentrati sui progetti per fare del bene"

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