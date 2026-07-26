Nel pomeriggio di ieri, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver urtato veicoli in sosta in via di Pratale, a Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Nessuna informazione sulle condizioni del conducente o eventuali feriti.

L'incidente nel pomeriggio di ieri (25 luglio) in via di Pratale a Pisa. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine PISA – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta dalle 18 in via di Pratale nel Comune di Pisa per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura urtando un’auto parcheggiata e ribaltandosi. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si ribalta dopo l’urto con le auto in sosta

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Pierde el control, derriba luminaria y vuelca en Felipe J. Mery

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