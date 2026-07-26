Perché un vicino di casa può fare la differenza anche nell’era di ChatGPT

In un mondo in cui si fa sempre più fatica a distinguere la realtà dalla sua rappresentazione, e dove molti lavori sembrano poter essere sostituiti da un’intelligenza artificiale capace di fare quasi tutto, mi è tornata in mente una cosa. Nel 2013, quando fondai Social Street a Bologna, una delle prime interviste che rilasciai fu a Riccardo Luna per La Repubblica. Mentre gli raccontavo di come i vicini di casa si organizzavano in gruppi Facebook, si aiutavano e condividevano consigli, lui riassunse tutto con una definizione: intelligenza collettiva. Il filosofo Pierre Lévy la descrive come un’intelligenza distribuita, valorizzata e coordinata per mobilitare le competenze di una comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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