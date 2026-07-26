Perché un vicino di casa può fare la differenza anche nell’era di ChatGPT
Un vicino di casa può fare la differenza in modo concreto, anche nell’epoca di ChatGPT. In un contesto in cui le intelligenze artificiali possono svolgere molte attività, il supporto di una persona vicina rimane importante. La vicinanza fisica permette di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza o di aiuto quotidiano. Nonostante la diffusione di tecnologie avanzate, il rapporto diretto con il vicino può rappresentare un elemento di sostegno reale e immediato.
In un mondo in cui si fa sempre più fatica a distinguere la realtà dalla sua rappresentazione, e dove molti lavori sembrano poter essere sostituiti da un’intelligenza artificiale capace di fare quasi tutto, mi è tornata in mente una cosa. Nel 2013, quando fondai Social Street a Bologna, una delle prime interviste che rilasciai fu a Riccardo Luna per La Repubblica. Mentre gli raccontavo di come i vicini di casa si organizzavano in gruppi Facebook, si aiutavano e condividevano consigli, lui riassunse tutto con una definizione: intelligenza collettiva. Il filosofo Pierre Lévy la descrive come un’intelligenza distribuita, valorizzata e coordinata per mobilitare le competenze di una comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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