Durante il governo guidato da Giorgia Meloni, il tema della maternità ha ricevuto poca attenzione nel dibattito pubblico, come evidenziato da un episodio tra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani. La discussione ha portato alla luce una percezione di marginalizzazione di questo argomento, che in passato aveva avuto maggiore rilievo. La discussione si è concentrata su un confronto tra le due figure, senza approfondimenti specifici su politiche o iniziative legate alla maternità.

Negli anni di governo della mujer y madre Giorgia Meloni, un battibecco molto spiacevole tra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani ci riporta a terra. E fa riaffiorare una domanda che forse non è così scontata: perché la maternità è improvvisamente sparita dal dibattito pubblico? "Le manca non essere diventata madre?", Gigi Marzullo lo chiede a Francesca Fagnani. La risposta della conduttrice di Belve. ( @Raffef ) #gigimarzullo #belve #francescafagnani #diventaremamma #figli pic.twitter.comzEH5B8JAVI — SPYit.it (@SPYitofficial) July 19, 2026 La battaglia contro la Gpa di cui non si parlapiù. Eppure della difesa delle donne, e in particolare modo delle madri, questo governo ha fatto una bandiera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché nell’era Meloni la maternità è scomparsa dal dibattito pubblico?

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