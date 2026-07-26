Per la Sanità territoriale il Pnrr è un’occasione persa

Un esperto in sanità territoriale critica il Piano nazionale di ripresa e resilienza, definendolo un'opportunità persa. Maciocco, che ha ricoperto ruoli di rilievo come chirurgo, medico di famiglia, dirigente di Asl e docente universitario, ha espresso questa valutazione riguardo alle possibilità di miglioramento nel settore sanitario locale attraverso i fondi del Pnrr. La sua analisi si concentra sulla mancanza di risultati concreti e sui limiti dell'attuale implementazione.

Gavino Maciocco è stato chirurgo, medico di famiglia, dirigente Asl e docente universitario. È il padre nobile della riforma della sanità territoriale. Le «case di comunità» realizzate con il Pnrr. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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