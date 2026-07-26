Per la prossima stagione, la squadra di calcio femminile Tegoleto Women si prepara a disputare il campionato di Eccellenza toscana. Dopo un solo anno di attività tra Juniores e prima squadra, ha ottenuto la promozione. La rosa e lo staff sono stati rinnovati, con l’ingresso di nuovi rinforzi come Sirica e Costantino. La guida tecnica è affidata a un nuovo allenatore, mentre il progetto include anche un nuovo direttore sportivo.

Non mancano le novità sul fronte calcio femminile, a partire dal Tegoleto Women. Il progetto biancorosso, iniziato la scorsa estate, al primo anno di attività tra Juniores e prima squadra ha subito colto la promozione in Eccellenza toscana. Un risultato che ha dato maggiore linfa al progetto del club della Valdichiana, che ha iniziato da alcune settimane la propria campagna acquisti. In primis il direttore sportivo Domenico Di Carlo ha dovuto individuare la nuova guida tecnica che ha preso le redini del gruppo allenato nella precedente stagione da Gianni Caneschi. Il nuovo allenatore sarà Andrea Ruscio, in passato anche alla guida dello Spoiano, nell’ultima stagione in forza alla formazione Juniores del Tegoleto Women che adesso prenderà le redini della prima squadra biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per la prossima stagione, rosa e staff si rinnovano: Andrea Ruscio guida la prima squadra, Fatima Haidari il grande acquisto. Tegoleto: rinforzi con Sirica e Costantino

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