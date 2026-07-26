Per il punteggio GPS 2026 calcolato in modo errato attivarsi subito con il reclamo

Durante un confronto trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso del punteggio GPS 2026. È stato evidenziato che il calcolo del punteggio è stato effettuato in modo errato, e si è consigliato di avviare subito un reclamo. La discussione ha toccato anche la presentazione delle 150 preferenze.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

150 preferenze GPS: guida alla compilazione, ecco gli errori da non commettere

Notizie e thread social correlati

Graduatorie GPS 2026: avvisi Uffici Scolastici per visualizzazione punteggio e reclamo [AGGIORNATO con Bari]Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli avvisi per visualizzare i punteggi e presentare eventuali reclami delle graduatorie GPS provinciali e di...

Graduatorie GPS 2026: avvisi Uffici Scolastici per visualizzazione punteggio e reclamo [AGGIORNATO con Caltanissetta, Enna, Bari]Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli avvisi per visualizzare i punteggi e presentare eventuali reclami relativi alle graduatorie GPS...

Argomenti più discussi: GPS: cosa sono e come funziona il punteggio per le supplenze; Utilizzazione docenti 2026/27, calcolo del punteggio tra anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali; Pubblicazione GPS: quali tutele per i docenti in caso di errori? VIDEO; Domanda 150 preferenze GPS 2026: i quattro dubbi che confondono tutti.

VW ha chiuso We Connect Go e per ripicca mi sono scritto l'app da solo. La regalo a 24 di voi (sviluppatore solo) reddit