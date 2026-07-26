Paul Seixas ha concluso il Tour de France 2026 al quarto posto, segnando una prima partecipazione che ha soddisfatto le aspettative. Dopo la fine della corsa, ha dichiarato di essere contento che sia terminata, definendo comunque l’esperienza come molto positiva. Il ciclista ha anche detto di avere già in mente il prossimo grande evento, il Giro d’Italia. La sua performance ha ricevuto apprezzamenti, confermando la buona forma mostrata durante tutta la competizione.

Una prima volta dal bilancio positivo. Paul Seixas ha chiuso al quarto posto il Tour De France 2026, rispondendo presente alla aspettative della vigilia, in cui tanti si aspettavano pronti-via una buona prestazione al suo debutto nei Grandi Giri. L’enfant prodige ha terminato fuori dalla top 40 l’ultima frazione della Grande Boucle, contrassegnata dal fascinosissimo percorso cittadino di 88.7 km con partenza ed arrivo a Parigi. Come già noto, il padrone di casa si è attestato ai piedi del podio nella classifica generale con un ritardo di 11:56 rispetto al dominatore assoluto Tadej Pogacar (AUE Team Emirates XRG), primo davanti a Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 6:26 precedendo Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), terzo a 9:42. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas: “Contento che sia finita, ma è stato un bellissimo Tour De France. Testa al prossimo Grande Giro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paul Seixas salterà i Campionati nazionali. Ma al Tour de France ci saràIl ciclista francese Paul Seixas non parteciperà ai Campionati nazionali di ciclismo su strada previsti per domenica 28 giugno a La-Tour-du-Pin.

Paul Seixas sarà al suo primo Tour de France: “Dopo il Delfinato tutto bene ma corro verso l’ignoto”A cinque giorni dall'inizio del Tour de France, il corridore ha confermato la partecipazione nonostante una caduta durante la gara in Francia...

Temi più discussi: Tour de France 2026, Paul Seixas: La discesa era un po’ pericolosa su una bici da crono; SEIXAS. IERI L'OBIETTIVO ERA RISPARMIARE ENERGIE, MA OGGI...; Paul Seixas: Una buona prestazione, spero andrà bene nella terza settimana; Seixas, solo applausi. Ma resta qualche dubbio (tattico).

Laurens De Plus si unisce a nomi di spicco come domestici che vanno a Decathlon CMA CGM mentre la squadra cerca di costruire attorno a Paul Seixas reddit

Paul Seixas: Contento che sia finita, ma è stato un bellissimo Tour De France. Testa al prossimo Grande GiroUna prima volta dal bilancio positivo. Paul Seixas ha chiuso al quarto posto il Tour De France 2026, rispondendo presente alla aspettative della vigilia, ... oasport.it

SEIXAS. TRA QUALCHE GIORNO SARO' ORGOGLIOSO, MA OGGI...Paul Seixas ha vissuto un'esperienza che lo accompagnerà per tutta la vita: il suo primo Tour de France. A soli 19 anni, il francese ha dimostrato di avere il talento e la determinazione per competere ... tuttobiciweb.it