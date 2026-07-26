Oroscopo di Paolo Fox per oggi 26 luglio | Vergine in pausa giornata buona per il Cancro
La giornata di oggi vede la Vergine in pausa, mentre il Cancro può aspettarsi una giornata favorevole. Paolo Fox segnala che spesso si corre troppo verso nuovi obiettivi, dimenticando di riflettere sul passato.
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 26 luglio! Siamo così abituati a inseguire il prossimo obiettivo che spesso dimentichiamo di guardarci indietro. E invece oggi è il giorno perfetto per farlo. Magari hai conosciuto una persona interessante, hai trovato il coraggio di dire quello che pensavi, hai riso fino alle lacrime durante una cena improvvisata o hai scoperto un posto nuovo che ti ha fatto sentire in vacanza anche senza prendere un aereo. Sono queste le cose che contano davvero. Non i grandi traguardi, ma tutti quei piccoli momenti che, messi insieme, costruiscono un’estate. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 26 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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