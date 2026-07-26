Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 26 luglio! Siamo così abituati a inseguire il prossimo obiettivo che spesso dimentichiamo di guardarci indietro. E invece oggi è il giorno perfetto per farlo. Magari hai conosciuto una persona interessante, hai trovato il coraggio di dire quello che pensavi, hai riso fino alle lacrime durante una cena improvvisata o hai scoperto un posto nuovo che ti ha fatto sentire in vacanza anche senza prendere un aereo. Sono queste le cose che contano davvero. Non i grandi traguardi, ma tutti quei piccoli momenti che, messi insieme, costruiscono un’estate. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 26 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 26 luglio: Vergine in pausa, giornata buona per il Cancro

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 9 Luglio 2026: Novità Importanti sul Lavoro!

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