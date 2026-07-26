L'oroscopo di oggi, 26 luglio 2026, secondo Barbanera, indica una mattina dinamica per i segni di fuoco, con l’Ariete che potrebbe sperimentare un incremento di energia. La Luna in Sagittario suggerisce movimento e attività, mentre altri segni potrebbero affrontare giornate caratterizzate da cambiamenti o stimoli. I dettagli delle previsioni variano a seconda del segno, con alcune influenze favorevoli e altre più impegnative.

Ariete. 213 – 204 La Luna in Sagittario prospetta una mattinata dinamica. Entusiasmo per un’azione generosa, per il successo sportivo nostro o di un figlio. Rampanti per l’avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro. 214 – 205 Risveglio insipido e poco promettente per lo svago. Approfittiamone per fare visita alla famiglia, è una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia? Tranquillizziamoci, arriverà. Gemelli. 215 – 216 Domenica tranquilla con un sottofondo di soddisfazione personale. La Luna mette in luce le differenze nella coppia: se accolte, sono una risorsa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo di oggi 26 luglio 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio 2026 Amore, Lavoro, Soldi e Fortuna per Tutti i 12 Segni | Paolo Fox

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