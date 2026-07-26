Oroscopo di domani 27 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni
La Luna in quadratura mette in discussione le ambizioni dei nati Ariete. Secondo le previsioni, questa configurazione può influenzare l’umore e le decisioni, creando possibili ostacoli nelle attività quotidiane. Per il resto dei segni, le previsioni di Barbanera non sono state specificate.
A cura di Barbanera. Ariete. 213 – 204 La Luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano? Il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Abbiamo costruito un impianto solido che regge bene i cambiamenti. Toro. 214 – 205 Inizio di settimana in un clima disteso, ma non privo di sorprese. Con la Luna in Capricorno, la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci fuorviare dalle apparenze: la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli. 215 – 216 Eccellente il sestile Sole-Urano, per imboccare una strada professionale stimolante. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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