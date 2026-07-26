Opera Pia i lavoratori | Pronti allo sciopero

I lavoratori dell’Opera Pia Castiglioni hanno annunciato la disponibilità allo sciopero dopo l’assemblea sindacale. Durante l’incontro, i dipendenti hanno espresso forti perplessità sulla possibile privatizzazione della struttura di Formigine. La discussione ha evidenziato un clima di preoccupazione tra il personale, che si prepara a manifestare le proprie posizioni in caso di ulteriori sviluppi sulla questione.

Pronti allo sciopero i dipendenti diretti dell’ Opera Pia Castiglioni. Questi gli esiti dell’assemblea sindacale del personale in forza alla struttura formiginese, sulla cui privatizzazione le perplessità sono tante e diffuse. "Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti diretti dell’Opera Pia non ci stanno e chiedono all’ Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di cambiare strada", la sintesi che l’assemblea recapita all’Unione stessa. La richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori è di fermare tutto e di aprire un confronto serio sul futuro della struttura, anche alla luce delle evidenti criticità che stanno emergendo. "Nei giorni scorsi -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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