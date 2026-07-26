olimpia ecco il girone zorzi premia poggi

Al Palasport di Firenze si è svolto l’evento B-Connect, organizzato dalla Federazione Pallavolo. Durante le due giornate di incontri, hanno partecipato rappresentanti della Serie B e della nuova Serie A3. Tra le varie attività, il presidente ha premiato un atleta, riconoscendo il suo contributo alla squadra. La manifestazione ha coinvolto figure di spicco del settore e ha visto confronti tra i vari club delle due categorie.

Si è svolto al Palasport di Firenze un evento voluto dalla Federazione Pallavolo e chiamato B-Connect. Ai due giorni di lavori hanno partecipato i rappresentanti della Serie B e della appena costituita serie A3. Si è avuta anche la performance teatrale di Andrea Zorzi, pluricampione del mondo della "Generazione di Fenomeni" e oggi telecronista e ambasciatore del volley. E’ stata ufficializzata la formula del campionato di A3: le 16 partecipanti sono state divise in due gironi, secondo un’approssimativa direttiva NordOvest - SudEst. L’Olympia di Navigazione (nuovo sponsor del sodalizio giallorosso) è stata inserita nel girone B, con Giorgione, Verona, Padova, Napoli, Castellana Grotte, Vibo Valentia e V&V Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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