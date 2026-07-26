A 16 anni, all’arrivo a Torino a fine agosto 2024, si parlava di lui come del possibile “nuovo Vlahovic”. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche hanno portato anche a paragoni con Benjamin Sesko ed Edin Dzeko. Attualmente, è l’unico attaccante a disposizione di Spalletti nella rosa della squadra.

Al suo arrivo a Torino, a fine agosto 2024, a soli 16 anni era stato indicato come il possibile "nuovo Vlahovic", anche se spesso, per le sue caratteristiche, è stato accostato anche a Benjamin Sesko ed Edin Dzeko. Neanche due anni più tardi, Arman Durmisi, classe 2008, è rimasto l'unico centravanti a disposizione di Spalletti per le amichevoli estive in attesa del rientro di David e degli arrivi dal mercato e ieri sera ha esordito in prima squadra giocando il primo tempo dell'amichevole contro lo Standard Liegi. Ma chi è questo attaccante albanese, nato in Slovenia, che la Juve ha pagato al Koper, da cui lo ha acquistato, "uno dei più grandi compensi della storia del club"?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo Vlahovic, un po' Sesko, un po' Dzeko: chi è Durmisi, l'unico attaccante di Spalletti

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