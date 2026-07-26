Nuovo traguardo per Zeudi Di Palma e lo sguardo è già al futuro

Zeudi Di Palma ha raggiunto i 25 mila follower sui social media. Ha commentato che si tratta di un traguardo importante, ma che considera questo solo l’inizio. La frase è accompagnata da un messaggio di ringraziamento rivolto a chi la segue quotidianamente.

Zeudi Di Palma festeggia un nuovo traguardo: “25 mila follower, è solo l’inizio”. Un nuovo traguardo, ma soprattutto un messaggio di gratitudine rivolto a chi la segue ogni giorno. Zeudi Di Palma ha condiviso sui social tutta la sua emozione dopo aver raggiunto i 25.000 follower su Twitch, celebrando una crescita che, a suo dire, va ben oltre i semplici numeri. L’ex Miss Italia ha affidato ai suoi canali un lungo messaggio in cui ripercorre il percorso costruito negli ultimi mesi, ringraziando la sua community per il sostegno ricevuto. Leggi anche Can Yaman: il nuovo abbraccio con il Sud, poi la dedica che conquista i fan “Siamo arrivati a 25. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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