nuovo palasport da 3500 posti e 15 milioni

Entro la fine dell’anno sarà pronto il documento con le alternative progettuali per un nuovo palasport da 3.500 posti, con un investimento di 15 milioni di euro. Il Comune ha destinato 200mila euro degli extra profitti di Aset per la realizzazione dell’opera. La struttura richiederà tra i 12 e i 15 milioni di euro.

di Anna Marchetti Serviranno tra i 12 e i 15 milioni di euro per il nuovo palazzetto dello sport da 3500 posti seduti. Entro la fine dell’anno sarà pronto il documento delle alternative progettuali per la cui realizzazione il Comune ha destinato 200mila euro degli extra profitti di Aset. Sindaco Serfilippi, quali saranno le dimensioni del futuro palasport? "Immaginiamo un impianto da 3500 posti seduti, in grado di accogliere diverse discipline sportive, come pallavolo, ginnastica, basket, calcio a 5 e altre ancora. La dimensione della struttura è frutto del lavoro fatto negli anni precedenti dalla commissione sport e dai soggetti del mondo sportivo e degli eventi musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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