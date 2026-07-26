Notizie sugli infortuni del Liverpool | Joe Gomez si infortuna contro il Sunderland

Joe Gomez si è infortunato nei primi dieci minuti dell'amichevole tra il Liverpool e il Sunderland, costringendo i medici a sostituirlo con Ndukwe. L'infortunio si è verificato subito dopo l'inizio della partita, rendendo necessario un cambio anticipato. La partita si sta giocando in vista della nuova stagione e l’entità dell'infortunio non è ancora stata comunicata.

Sito inglese: Il Liverpool affronta oggi il Sunderland in un’amichevole pre-campionato e Joe Gomez si è infortunato nei primi 10 minuti. 10? – Siamo costretti al cambio anticipato, Gomez viene sostituito da Ndukwe. 0-0 – Liverpool FC (@LFC), 25 luglio 2026 SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Joe Gomez si infortuna. L’esperto difensore del Liverpool ha dovuto uscire per un infortunio e sarà completamente deluso dal fatto che per lui sia iniziata la nuova stagione. Gomez è stato un giocatore molto utile per il Liverpool nel corso degli anni, ma ha avuto persistenti problemi di infortuni da quando è arrivato al club dal Charlton Athletic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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