Noos – L’avventura della conoscenza | anticipazioni ospiti e streaming
Stasera alle 21:20 su Rai 1 va in onda “Noos – L’avventura della conoscenza”, una serie di Rai Cultura condotta da Alberto Angela. La trasmissione si concentra sulla divulgazione scientifica, esplorando vari campi della conoscenza. Sono previsti ospiti e approfondimenti su temi legati alla scienza e alla cultura. La puntata sarà disponibile anche in streaming.
. Questa sera, domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il viaggio di Alberto Angela prende il via esplorando il legame tra forma fisica e salute generale, affiancato dall’endocrinologa Anna Maria Colao. Insieme approfondiscono il tema dell’obesità, inquadrandola come una patologia cronica da curare tramite un percorso medico che spazia dall’alimentazione ai farmaci, fino ad arrivare alla chirurgia. 🔗 Leggi su Tpi.it
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