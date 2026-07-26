Noos – L’avventura della conoscenza | anticipazioni ospiti e streaming

Notizia in breve

Stasera alle 21:20 su Rai 1 va in onda “Noos – L’avventura della conoscenza”, una serie di Rai Cultura condotta da Alberto Angela. La trasmissione si concentra sulla divulgazione scientifica, esplorando vari campi della conoscenza. Sono previsti ospiti e approfondimenti su temi legati alla scienza e alla cultura. La puntata sarà disponibile anche in streaming.