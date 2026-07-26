Non c’è nessun amico più leale di un libro | frasi d’autore sull’asfalto per abbellire la nuova ciclabile letteraria

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo percorso ciclabile tra Romanengo e Offanengo, chiamato “ciclabile letteraria”. Lungo il tragitto sono state dipinte frasi di autori sulla strada, trasformandola in un percorso all’aperto dedicato alla letteratura. La ciclabile si estende per alcuni chilometri e mira a integrare l’arte della scrittura con la mobilità sostenibile. La realizzazione è in fase di completamento e sarà accessibile a ciclisti e pedoni.