Non c’è nessun amico più leale di un libro | frasi d’autore sull’asfalto per abbellire la nuova ciclabile letteraria

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un nuovo percorso ciclabile tra Romanengo e Offanengo, chiamato “ciclabile letteraria”. Lungo il tragitto sono state dipinte frasi di autori sulla strada, trasformandola in un percorso all’aperto dedicato alla letteratura. La ciclabile si estende per alcuni chilometri e mira a integrare l’arte della scrittura con la mobilità sostenibile. La realizzazione è in fase di completamento e sarà accessibile a ciclisti e pedoni.

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Romanengo (Cremona) – Quando la letteratura non resta chiusa in biblioteca ma si riscopre all’aria aperta. Sta prendendo forma, pian piano, la ciclabile letteraria, percorso che va da Romanengo a Offanengo. Sono iniziati infatti i lavori per la stampa sull’asfalto delle citazioni, note letterarie e frasi d’autore scelte con un sondaggio pubblico rivolto ai cittadini e lanciato con particolare entusiasmo dal sindaco Federico Oneta. Le prime citazioni. Le prime citazioni a essere posate: “ Non c’è nessun amico più leale di un libro” di Ernest Hemingway e “Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi”, di Pietro Citati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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