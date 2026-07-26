Niente Juve per Alajbegovic il giocatore bosniaco vicino al Chelsea | i dettagli dell’affare
Alajbegovic non giocherà più con la Juventus nella prossima stagione, poiché sta per firmare con il Chelsea.
di Francesco Spagnolo Alajbegovic non vestirà la maglia della Juventus la prossima stagione. Il giocatore bosniaco, infatti, è ad un passo dalla firma con il Chelsea. Il mercato internazionale si accende attorno a uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Le strade del giovane talento e della Serie A sembrano ormai essersi divise definitivamente, poiché il futuro di Alajbegovic sarà in Premier League. Il gioiello di proprietà del Bayer Leverkusen è infatti al centro di un’operazione di primissimo piano che lo vedrà, con ogni probabilità, vestire la maglia del Chelsea a partire dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, la trattativa con l’entourage del calciatore ha subito un’accelerazione decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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