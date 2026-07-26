di Francesco Spagnolo Alajbegovic non vestirà la maglia della Juventus la prossima stagione. Il giocatore bosniaco, infatti, è ad un passo dalla firma con il Chelsea. Il mercato internazionale si accende attorno a uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Le strade del giovane talento e della Serie A sembrano ormai essersi divise definitivamente, poiché il futuro di Alajbegovic sarà in Premier League. Il gioiello di proprietà del Bayer Leverkusen è infatti al centro di un’operazione di primissimo piano che lo vedrà, con ogni probabilità, vestire la maglia del Chelsea a partire dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, la trattativa con l’entourage del calciatore ha subito un’accelerazione decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Niente Juve per Alajbegovic, il giocatore bosniaco vicino al Chelsea: i dettagli dell’affare

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