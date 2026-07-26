Nicolas Donati ha perso il titolo italiano Under 20 di pesca al colpo per appena venti grammi. La bilancia ha segnato il suo peso poco sotto il vincitore, che si è aggiudicato la gara. La competizione si è svolta in una giornata caratterizzata da intensi sforzi e trasferte estenuanti, con le ultime valutazioni decisive fino all’ultimo pesce. Donati ha raggiunto il podio, mantenendo vive le speranze di partecipare al Mondiale.

Venti grammi. Appena venti grammi hanno separato Nicolas Donati dal titolo italiano Under 20 di pesca al colpo. Un’inezia sulla bilancia, un’enormità quando in palio ci sono una vittoria nazionale e mesi di allenamenti, trasferte, levatacce e gare decise fino all’ultimo pesce. Il giovane atleta della Lenza Aretina, non ancora diciottenne, ha conquistato il secondo posto assoluto al termine del Campionato italiano Juniores, disputato attraverso quattro prove tutte in territorio emiliano. Le ultime due giornate si sono svolte nel Cavo Fiuma di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, con undici giovani concorrenti provenienti da varie parti d’Italia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Nicolas Donati, venti grammi dal titolo italiano: l’aretino vola sul podio e sogna il Mondiale

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