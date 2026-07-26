Un wrestler ha riconquistato il titolo mondiale TNA durante un evento recente. La vittoria è avvenuta in un match che ha coinvolto vari avversari, portando il titolo nuovamente sotto il suo controllo. La disputa si è svolta davanti a un pubblico presente in arena, con il wrestler che ha ottenuto la vittoria con una mossa finale. La promozione ha annunciato ufficialmente il cambio di campione attraverso i propri canali. La trasmissione televisiva di iMPACT ha subito modifiche in concomitanza con questo cambiamento.

Quando la direzione dietro le quinte cambia, è inevitabile anche il cambiamento della parte televisiva e questo è il nuovo ciclo che sta subendo la TNA attraverso la programmazione settimanale di iMPACT. Fortunatamente in bene, la compagnia ha svoltato il proprio prodotto da Slammiversary in poi e anche nell’ultimo episodio andato in scena giovedì 23 luglio, abbiamo assistito ad un ottimo one on one titolato tra Nic Nemeth e KC Navarro. Proprio Nemeth sta dando nuova importanza al titolo mondiale, una cintura che sembrava essersi smarrita nel caos, vuoi per la sfortuna giunta su Mike Santana, vuoi per il regno doveroso, ma comunque... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nic Nemeth dona nuovo onore e gloria al titolo mondiale TNA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TNA: Nic Nemeth supera Mike Santana ed è il nuovo World ChampionNic Nemeth ha battuto Mike Santana e si è laureato nuovo campione mondiale della TNA.

Nic Nemeth commenta l’addio di Tommy Dreamer alla TNA: “Era fondamentale per tutti noi”Nic Nemeth ha commentato l’addio di Tommy Dreamer alla TNA, definendolo “fondamentale per tutti noi”.