Netflix cambia di nuovo le regole | ogni profilo dovrà avere una mail e condividere l’account sarà più difficile

Netflix ha annunciato nuove regole: ogni profilo deve avere una propria email e condividere l’account diventa più complicato. La piattaforma sta introducendo restrizioni per limitare la condivisione degli account tra utenti diversi. Non sono ancora stati forniti dettagli su come verranno applicate le nuove norme o eventuali sanzioni per chi viola le regole. La modifica mira a rafforzare il controllo sui singoli profili e sulle abitudini di visione degli utenti.

Facciamo un gioco: avete mai pensato che dietro lo scorrere pigro dei profili Netflix si nasconda una trappola sottile? Siamo abituati a dividere schermi, a moltiplicare visioni. Ma cosa accade quando la promessa della condivisione si trasforma, all’improvviso, in una prigione digitale? E soprattutto: chi decide chi siamo, davvero, quando premiamo Play? Email, codici, identità: il nuovo rito d’accesso. Da giugno negli Stati Uniti – ma la macchia si allargherà, Netflix lo conferma – una nuova regola cambia il destino dell’esperienza in piattaforma. Non è più tempo solo di password: per ogni profilo serve ora un indirizzo email personale e unico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Netflix cambia di nuovo le regole: ogni profilo deve avere una mail (e la condivisione diventa più difficile)Netflix richiede ora un indirizzo email unico per ogni profilo all’interno di un account.

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