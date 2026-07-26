Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Carrarese in una partita amichevole durante il ritiro estivo in Val di Sole. Il tecnico ha parlato di una data chiave nel ritiro e ha commentato le prestazioni di un giocatore in particolare, definendolo tecnicamente abbastanza bravo. Ha inoltre affermato che le decisioni sul mercato continueranno con calma, senza fretta.

Massimiliano Allegri traccia il bilancio della seconda amichevole del ritiro: il Napoli batte la Carrarese 2-0 in Val di Sole e il tecnico conferma che le valutazioni di mercato continueranno con calma, senza fretta. Napoli-Carrarese, Allegri vede progressi rispetto alla prima amichevole. Gli azzurri dominano il test contro la Carrarese con una prova ordinata. Hojlund sblocca il risultato nel primo tempo con un tap-in su cross di Vergara. Nella stessa frazione Giovane trasforma il rigore assegnato per il fallo su Vergara stesso, chiudendo i conti sul 2-0. Allegri commenta così: “Sono stati dieci giorni molto intensi di lavoro. La squadra gradualmente sta guadagnando condizione fisica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Carrarese, Allegri: “C’è una data chiave in questo ritiro. De Buyne? Tecnicamente abbastanza bravo. Sul mercato…”

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