Un nuovo set di libri rompicapo, tra cui Murdoku, è stato annunciato come ideale da portare in vacanza. In totale, sono otto titoli pensati per offrire momenti di svago e stimolare la mente durante le pause. La selezione include vari giochi e puzzle, tutti disponibili per l’acquisto online. Le vendite di questi prodotti generano commissioni di affiliazione per il rivenditore, secondo le modalità usuali di commercio elettronico.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Basta entrare in libreria (o aprire TikTok) per capire che il trend dell'estate 2027 sono i libri rompicapo. Non chiedono solo di essere letti, ma è necessario prendere una matita, osservare con attenzione, collegare gli indizi, cancellare, tornare indietro e risolvere un enigma. Insomma, il lettore diventa investigatore. Sono libri divertenti, alcuni più difficili altri meno, perfetti da portare in spiaggia o in viaggio per distrarsi e perché no, diventare... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Murdoku e altri 7 libri rompicapo da portare in vacanza per rilassarti e attaccare bottone

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