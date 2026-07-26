Monza ricorda i 126 anni dall’assassinio di Umberto I

Ieri mattina, alla Cappella Espiatoria di Monza, si è svolta la commemorazione del regicidio di Umberto I, avvenuto il 29 luglio 1900. L’evento, che si ripete ogni anno, ricorda l’assassinio del re da parte di un anarchico. La cerimonia ha coinvolto alcuni partecipanti, che hanno reso omaggio alla memoria storica del fatto. L’appuntamento si inserisce in una tradizione che dura da 126 anni.

Monza, 26 luglio 2026 – Alla Cappella Espiatoria di Monza, ieri mattina, si è rinnovato un appuntamento che da 126 anni intreccia storia e devozione civile: la commemorazione del regicidio di Umberto I, ucciso il 29 luglio 1900 dall’anarchico Gaetano Bresci. A rendergli omaggio, come da tradizione, l’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (Ingortp), insieme al vicariato di Monza e Brianza degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia. Una cerimonia svolta con il contributo del ministero della Difesa, in cui si è ricordato anche il centenario della morte della regina Margherita di Savoia, moglie del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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