Milan Amorim recupera Nkunku e altri due giocatori | grande curiosità
Il Milan ha iniziato ieri le partite di preparazione, affrontando il Celtic in una sgambata. Ruben Amorim ha recuperato Nkunku e altri due giocatori, che hanno partecipato alla partita. I rossoneri sono apparsi ancora ingessati a livello fisico, ma hanno mostrato un piano chiaro. La partita si è conclusa con il Milan che ha affrontato l’avversario senza problemi evidenti. Nessuna informazione su eventuali cambiamenti di formazione o altri dettagli tecnici.
Il Milan di Ruben Amorim ha iniziato ieri pomeriggio le sue partite prestagionali: contro il Celtic una buona sgambata per i rossoneri che sono sembrati naturalmente ingessati a livello fisico, ma con un piano deciso in testa. In attacco spazio a passaggi veloci, verticalità e possesso palla fin dalla difesa. In fase di non possesso pressing aggressivo e organizzato. promowebappOvviamente servirà molto tempo alla squadra per assorbire tutti i concetti del nuovo allenatore considerando anche tutte le differenze con il calcio di Massimiliano Allegri. Il Milan partirà oggi nel primo pomeriggio da Malpensa per Perth, Australia. Il calendario delle prossime amichevoli estive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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