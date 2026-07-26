Milan Amorim recupera Nkunku e altri due giocatori | grande curiosità

Notizia in breve

Il Milan ha iniziato ieri le partite di preparazione, affrontando il Celtic in una sgambata. Ruben Amorim ha recuperato Nkunku e altri due giocatori, che hanno partecipato alla partita. I rossoneri sono apparsi ancora ingessati a livello fisico, ma hanno mostrato un piano chiaro. La partita si è conclusa con il Milan che ha affrontato l’avversario senza problemi evidenti. Nessuna informazione su eventuali cambiamenti di formazione o altri dettagli tecnici.