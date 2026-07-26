Un cantante italiano ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio pubblica. Durante un evento, ha rivolto la domanda “Mi vuoi sposare?” a una persona presente, attirando l’attenzione dei presenti e degli utenti online. Il gesto ha suscitato emozioni e commenti sui social, diventando rapidamente virale. La scena è stata immortalata da diverse persone, condivisa e commentata da molti fan.

Un gesto d’amore d’altri tempi ha emozionato il pubblico del web, trasformandosi in una vera e propria lezione di romanticismo. Un celebre cantautore napoletano ha deciso di condividere con i propri follower un traguardo eccezionale, celebrando ben quarantassette anni di matrimonio con una dedica speciale e una proposta dal vivo che ha fatto subito il giro della rete. Tra la commozione dei presenti e l’affetto dei fan, la coppia ha mostrato come un sentimento profondo possa rinnovarsi e consolidarsi anche a distanza di decenni dal primo storico sì. Una proposta speciale per rinnovare la promessa d’amore. Nino D’Angelo ha voluto rendere indimenticabile la giornata del suo anniversario attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi vuoi sposare?”. Il famosissimo cantante italiano sorprende tutti: dolce annuncio

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Temi più discussi: La promessa, le anticipazioni: mi vuoi sposare?; Nozze Damiano David e Dove Cameron, affisse le pubblicazioni a Roma; Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio e chiede alla moglie Annamaria di risposarlo; Zendaya, un fan le chiede di sposarlo: Sei arrivato troppo tardi!.

Il mio cuore batte solo per te— perciò ti amerò per sempre. Ti amerò anche quando invecchierai, quando i tuoi capelli diventeranno grigi. (..) Zerrin… voglio che tu sia mia moglie. Io voglio sposarti. E tu mi vuoi sposare? Sì, ma certo. #FarAway #KayZe x.com

Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio con un gesto dolcissimo: Mi vuoi sposare, di nuovo?Il cantante napoletano ha sorpreso i fan (e la moglie) con una sorpresa ripresa in un video commovente nella ricorrenza del quarantasettesimo anniversario del suo matrimonio ... libero.it

Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio, poi la sorpresa ad Annamaria: Mi vuoi sposare un'altra volta?Uno dei nostri anniversari. Oggi sono 47. È il video pubblicato sui social da Nino D'Angelo ieri, 25 luglio 2026, per celebrare una giornata importante. Lui, ... leggo.it