Nella notte tra sabato e domenica, la Toscana ha registrato un'intensa ondata di maltempo con allerta arancione. Temporali con raffiche di vento hanno interessato le Alpi Apuane e l’Appennino Pistoiese. In Lucchesia si sono verificati nubifragi, mentre a Prato e nel Fiorentino si sono verificati allagamenti. Sono stati registrati circa 3.400 fulmini. La perturbazione ha interessato diverse zone della regione fin dalle prime ore di domenica.

Alle prime luci di domenica 26 luglio il maltempo è tornato a colpire sulla Toscana, dove dalla mezzanotte è scattata l'allerta arancione: i primi forti temporali con importanti raffiche di vento si sono abbattuti sulle Alpi Apuane e l'Appennino Pistoiese. Pioggia intensa in Garfagnana e nella valle del Serchio. Un nubifragio ha colpito Borgo a Mozzano (Lucca) con 87 mm di pioggia in meno di un'ora, 75 nella gola stretta di Fabbriche di Vergemoli, oltre 60 mm a Fornovolasco (Lucca), altra località a rischio idrogeologico. Sono stati registrati anche 3.400 fulmini. Nel corso della mattinata il fronte temporalesco si è spostato verso Pistoia, Prato e Firenze, poi si dirigerà su Arezzo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Maltempo in Toscana: temporali su Apuane e Appennino, nubifragio in Lucchesia, allagamenti a Prato e nel Fiorentino e 3.400 fulmini

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