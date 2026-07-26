Macchie solari come proteggersi e quando affidarsi al laser

Da ecodibergamo.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le macchie solari sulla pelle sono spesso evidenti, ma non tutte rappresentano un problema. Solo un consulto con uno specialista permette di distinguere tra lesioni innocue e quelle che richiedono attenzione. Durante l’estate, il sole può lasciare sulla pelle più di una semplice abbronzatura, creando delle macchie pigmentate che possono richiedere controlli approfonditi. La prevenzione e le visite periodiche sono fondamentali per monitorare eventuali cambiamenti.

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DERMATOLOGIA. Non tutte le lesioni pigmentate sono innocue: solo un controllo specialistico permette di distinguerle. Il sole d’estate lascia sulla pelle molto più di un’abbronzatura. Con il passare degli anni, su mani, viso e décolleté possono comparire macchie brune, piatte, dai contorni irregolari: le cosiddette macchie solari, o lentigo solari. Un fenomeno comune, che riguarda soprattutto chi ha superato i 40-50 anni, ma che oggi si può prevenire e, quando serve, trattare con soluzioni efficaci. «Le macchie solari sono la conseguenza diretta dell’esposizione ai raggi ultravioletti nel tempo - spiega la dottoressa Mariagiulia Orlando, medico chirurgo presso Humanitas Medical Care Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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