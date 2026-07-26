Ma che vita fate? | Sonia Bruganelli replica ai commenti su lei e Madonia tra differenza d’età e accuse di sfruttamento

Sonia Bruganelli ha risposto ai commenti lasciati sotto a una foto di Angelo Madonia, pubblicata tempo fa. La foto ritraeva i due insieme e ha suscitato commenti riguardanti la differenza di età e accuse di sfruttamento. Bruganelli ha commentato la situazione, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle opinioni espresse dagli utenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di interazione tra le due persone e sulle reazioni online.

Sonia Bruganelli è intervenuta sui commenti ricevuti sotto una foto pubblicata tempo fa da Angelo Madonia sul suo profilo, che li ritraeva insieme. La produttrice televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis ha commentato, in particolare, le critiche per la differenza d’età tra lei e il suo compagno e soprattutto i commenti più aspri, quelli in cui il ballerino viene “esortato” a sfruttare la sua relazione con Sonia, come lei avrebbe fatto a suo tempo con Bonolis. “Sto guardando alcune foto del mio profilo e leggendo alcuni commenti che avete messo tempo fa a un post di Angelo, una foto di me e lui. Avete scritto qualunque cosa. A me interessa relativamente perché per fortuna sono una donna adulta, sono grande, ho la mia vita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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