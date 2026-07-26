Domenica mattina a Lucca, si è verificato il crollo dello stemma in marmo bianco di Palazzo Fatinelli. Dopo un forte boato, si è sollevata una nuvola di polvere e frammenti di marmo sono finiti sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati causati danni al patrimonio storico. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza.

Prima un forte boato, poi una nuvola di polvere e tanti frammenti di marmo sparsi sulla strada, che per fortuna non hanno colpito nessuno. Ma sono stati momenti di grande paura quelli vissuti domenica mattina in centro storico a Lucca. Per ragioni ancora da capire, attorno alle 11 lo stemma in marmo bianco che si trovava sopra il portone d’ingresso di Palazzo Fatinelli – uno degli edifici di maggior pregio storico della città – ha ceduto improvvisamente, schiantandosi da un’altezza di alcuni metri e frantumandosi sulla sottostante strada. La buona sorte ha voluto che in quel momento da via Fatinelli non stesse passando nessuno, ragion per cui non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Lucca, crolla lo stemma in marmo bianco di Palazzo Fatinelli: nessun ferito, ma danni al patrimonio storico

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