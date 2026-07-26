L’Usd Osimana ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita della società. Dopo settimane di silenzio e incertezze, la società ha comunicato sui social di voler fare chiarezza con i tifosi, la città e gli sponsor riguardo alle voci circolate nelle ultime settimane. La nota non specifica i dettagli dell’accordo né i soggetti coinvolti. La società ha comunque confermato di aver concluso la trattativa di vendita.

Dopo settimane di silenzio, di dubbi e incertezze, la società Usd Osimana esce di nuovo allo scoperto. E lo fa con un comunicato sui propri canali social, cercando "di fare massima chiarezza nei confronti della città, dei tifosi e degli sponsor, in merito alle voci circolate nelle ultime settimane". Sull’iscrizione, che comunque era stata già confermata giovedì dalla Figc Marche, nessun problema: "la Usd Osimana è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Eccellenza. La presenza nel massimo torneo regionale non è mai stata in discussione dall’attuale dirigenza", viene sottolineato. Riguardo la trattativa societaria, "la scorsa settimana è stato raggiunto un accordo formale per la cessione del club a una nuova proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana è stata venduta: "Raggiunto un accordo"

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