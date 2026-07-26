L’oroscopo dell’Ortica

Dal 27 luglio al 2 agosto, la maggior parte delle persone sarà in ferie, ad eccezione di Mercurio. Le previsioni indicano incontri, opportunità e serenità, mentre il caldo può portare a discussioni sulla gestione del condizionatore. Con l’avvicinarsi di agosto, si registra un aumento della tensione, mentre i pianeti osservano le dinamiche quotidiane.

Dal 27 luglio al 2 agosto, tutti in ferie tranne Mercurio Le stelle promettono incontri, occasioni e serenità. Il caldo, più realisticamente, promette discussioni per il telecomando del condizionatore Agosto si avvicina, la pazienza si allontana e i pianeti osservano dall’alto il consueto spettacolo umano. Tra partenze intelligenti, amori stagionali e messaggi lasciati a fermentare su WhatsApp, ecco cosa vi aspetta dal 27 luglio al 2 agosto. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Partite decisi a risolvere tutto entro lunedì, possibilmente urlando. Marte vi dà energia, ma non necessariamente ragione. Sul lavoro evitate lo scontro frontale con chi firma le ferie. 🔗 Leggi su Lortica.it

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