L’OLIMPO LETTERARIO | il vincitore dell’International Booker Prize 2026

Notizia in breve

L’International Booker Prize 2026 è stato assegnato a Taiwan Travelogue, un romanzo scritto dalla scrittrice taiwanese Yáng Shu?ng-z?, e tradotto in inglese da Lin King. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con il riconoscimento che celebra la narrativa internazionale tradotta. La vittoria ha portato l’attenzione sul romanzo, che ha conquistato la giuria tra altri candidati.