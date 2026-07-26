L’OLIMPO LETTERARIO | il vincitore dell’International Booker Prize 2026
L’International Booker Prize 2026 è stato assegnato a Taiwan Travelogue, un romanzo scritto dalla scrittrice taiwanese Yáng Shu?ng-z?, e tradotto in inglese da Lin King. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con il riconoscimento che celebra la narrativa internazionale tradotta. La vittoria ha portato l’attenzione sul romanzo, che ha conquistato la giuria tra altri candidati.
L’International Booker Prize 2026 parla taiwanese. A conquistare uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla narrativa internazionale tradotta è stato Taiwan Travelogue, romanzo della scrittrice taiwanese Yáng Shu?ng-z?, tradotto in inglese da Lin King. È una vittoria storica: si tratta infatti della prima opera originariamente scritta in mandarino taiwanese a ricevere il premio, un riconoscimento che negli ultimi anni si è affermato come una delle vetrine più importanti per la letteratura mondiale. Assegnato ogni anno alle migliori opere di narrativa tradotte in inglese e pubblicate nel Regno Unito o in Irlanda, l’International Booker Prize celebra non solo gli autori, ma anche il lavoro dei traduttori, che condividono equamente il premio da 50. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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